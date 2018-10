Alerte de vreme rea in toata tara: Ce vesti proaste transmit meteorologii

In sud, incepand de miercuri se anunta vant puternic. Vor fi rafale puternice ale vântului de până la 90km/h în şase judeţe din sudul ţării. La munte, vor precipitatii sub forma de ninsoare, iar vântul va avea intensificări cu viteze, în general, de 70 – 80 km/h, viscolind temporar zăpada și reducând vizibilitatea. La peste 1800 m vor fi rafale de peste 90 km/h, iar ninsoarea va fi puternic viscolită.In Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania vântul va avea intensificări cu viteze de 55...60 km/h, iar pentru intervale scurte de timp vor fi rafale de peste 65...70 km/h. În aceste regiuni, va ploua pe arii relativ extinse, iar cantitățile de apă vor atinge local 15 l/mp și izolat, mai ales la deal, 25 – 30 l/mp.În noaptea de marți spre miercuri (23/24 octombrie), in județele Caraș-Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu vântul va avea intensificări susținute, cu rafale în general de 80 – 90 km/h.

