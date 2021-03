Alexandru Rafila a dezvaluit ce vaccin ar alege pentru imunizare

“Aș alege vaccinul AstraZeneca, deși momentan nu mă încadrez în categoria de vârstă recomandată în România, sub 55 de ani, dar cred că acest lucru se poate schimba până în martie, atunci când mă voi vaccina eu. Chiar dacă are o eficacitate mai mică decât celelalte două, cel puțin așa arată primele studii, cred că este un vaccin suficient pentru cineva care a trecut deja prin boală.Eu am fost deja infectat cu coronavirus. Există studii care arată că la persoanele care au trecut prin boală într-un interval de trei până la șase luni s-ar putea să fie suficientă o singură doză, dar încă nu avem o certitudine în acest sens", a spus Alexandru Rafila, la Digi24.