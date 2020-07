Alexandru Rafila a explicat care sunt conditiile pentru a nu purta masca in aer liber

Masca de protectie este acum obligatorie si in aer liber in judetele: Arges, Dambovita, Galati, Brasov, Valcea, Iasi si Calarasi.Exista insa multe persoane care nu vor sa poarte masca de protectie, mai ales in aer liber. Pentru acestia, Rafila a precizat ca exista o singura solutie. Sa evite locurile aglomerate si sa pastreze distanta de 1,s metri fata de ceilalti pietoni."Daca putem tine distanta de un metru jumatate nu trebuie sa folosim masca in exterior. Cand mergi la piata, de exemplu, intervalul orar cand este aglomerat poate fi evitat, asa ca poti merge cand nu e aglomerat. Nu exista aceasta utilizare a mastii decat atunci cand nu poti respecta distanta de siguranta. Asta este filosofia", a explicat Alexandru Rafila, potrivit digi24.ro.Rafila a explicat ca purtarea mastii in spatii deschise nu este o masura luata doar de Romania si ca oamenii trebuie sa fie informati cu privire la acest aspect. "Nu cred ca e un lucru nemaipomenit, se intampla in aproape toate tarile din UE, in spatiile exterioare unde e aglomeratie foarte mare masca este obligatorie", a adaugat profesorul.