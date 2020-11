Alexandru Rafila, al treilea val de coronavirus

"Noi acum ne gasim, ca sa fiu si eu in trendul vremurilor, in valul 2, am vazut ca sunt tari, ca Japonia, unde apare al treilea val epidemic. Exista decalaje intre tari, probabil ca pana la sfarsitul anului sa se opreasca cresterea, nu stiu sa va spun cifre in momentul de fata, nu vreau sa fac speculatii. Este posibil ca dupa o perioada de masuri stricte, care va duce la scaderea cazurilor, spre primavara, daca nu o sa reusim sa administram suficient de mult vaccin, sa asistam la o noua crestere incepand cu luna februarie", a explicat Alexandru Rafila la o televiziune de stiri.