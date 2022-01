Alexandru Rafila, anunt crunt pentru romani. Cate cazuri de Covid-19 s-ar putea inregistra saptamana viitoare

„Aceste valori, în jurul a 30.000 de cazuri pe zi, vor fi înregistrate până sâmbătă, după care va urma o nouă scădere, undeva în jurul cifrei de 15-18.000 de cazuri estimăm noi pentru week-end. ăptămâna viitoare va exista o nouă creştere spectaculoasă. Cifrele cu 4 în faţă nu sunt excluse pentru această perioadă. Când o să am informaţii legate de continuare reducerii vitezei de creştere. Creşterea continuă. Ne interesează şi viteza de creştere. Am avut opt sau nouă zile a scădere a creşterii, acum e oarecum stabilizată. Capacitatea de testare a crescut. Încă nu a crescut datorită intrării în dispozitiv a medicilor de familie. Medicii de familie, de exemplu, ieri au testat doar 7% din probele efectuate. Din cele 108.000 de teste, medicii de familie au făcut vreo 7.000 – 8.000. Au testat destul de puţin. Sper ca acest lucru să se schimbe în perioada următoare”, a declarat ministrul Sănătăţii.De asemenea, Alexandru Rafila a precizat ca aceasta evolutie ascendenta a cazurilor s-ar putea mentine pana in luna februarie.