Alexandru Rafila, avertisment pentru romanii care vor sa plece in vacanta in Grecia. Ce s-ar putea intampla de saptamana viitoare

Alexandru Rafila este de parere ca Grecia va intra in scenariul rosu incepand de saptamana viitoare si ii avertizeaza pe romani ca la intoarcerea din tara elena copiii cu varsta pana in 12 ani ar putea intra in carantina pentru 14 zile.„Grecia probabil că va intra săptămâna viitoare în scenariul roșu, și cred că autoritățile din România ar trebui să reconsidere anumite elemente legate de intrarea în țară a românilor care vin din zone roșii. În momentul de față se creează o discriminare majoră în privința copiilor. Dacă o familie se întoarce din Grecia după ce aceasta va fi în scenariul roșu, părinții vaccinați nu vor avea nicio problemă, în timp ce copilul cu vârstă mai mică de 12 ani va trebui să stea în carantină.Acest lucru contravine flagrant recomandărilorComisiei Europene, care stipulează foarte clar că în cazul copiilor nu trebuie introdusă carantina. Ei nu sunt vaccinați pentru că nu pot fi vaccinați, nu pentru că cineva nu vrea să îi vaccineze. (…)Eu cred că și autoritățile din România ar trebui să respecte aceste recomandări ale Comisiei Europene. Ele au fost făcute la sfârșitul lunii mai, în contextul apariției Cerificatului Verde European care se acordă persoanelor vaccinate, care au trecut prin boală sau, pentru un timp mai scurt, persoanelor care se testează.Aceste prevederi presupun ușurarea călătoriilor în spațiul Uniunii Europene și ar trebui respectate întocmai de autoritățile din România.Inclusiv recomandările legate de vârsta copiilor care trebuie testați, care în Uniunea Europeană este de 6 ani. În România este de 3 ani”, a mai spus Alexandru Rafila.