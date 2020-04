Alexandru Rafila: "Copiii trebui sa iasa afara sa se joace, sa alerge, sa faca miscarea"

Acesta a estimat ca in jurul datei de 15 mai, copiii ar putea fi lasati sa iasa la plimbare sa se joace, sa alerge si sa faca miscare.„A trecut mai bine de o luna de cand copiii romanilor stau inchisi in case. Medicii pediatri sunt de parere ca sanatatea lor poate fi afectata din cauza lipsei miscarii si a soarelui. In Spania, premierul are de gand sa relaxeze aceasta restrictie din 27 aprilie, astfel incat copiii sa poata lua aer curat.Citeste continuarea pe supermame.ro