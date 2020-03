Alexandru Rafila, despre cand va atinge varful epidemia de coronavirus

Alexandru Rafila, p"Un doctor britanic spune ca punctul inflexiunii cred ca va fi prin luna aprilie, cand putem face o evaluare. Noi tot speram ca la vara va fi un miracol si transmiterea virusului se va face cu mai mare dificultate. Alte virusuri corona sunt mult mai sensibile la uscaciune si presupunem ca si acesta va fi la fel. Ramane sa vedem daca va fi asa. Varf in aprilie – mai dupa care in cursul verii va scadea, apoi in iarna va creste din nou. Probabil va fi o ciclicitate," a declarat Alexandru Rafila pentru Mediafax.In ceea ce priveste aparitia unui vaccin pentru coronavirus, Alexandru Rafila a declarat ca acesta ar putea fi realizat in trei luni, insa va mai dura perioada de testare."Noi speram la un vaccin. El poate sa fie gata in 3 luni, dar testarea clinica, in laborator pe animal, pe om dureaza in timp si nimeni nu se hazardeaza pentru ca nu e ca la Ebola unde era vorba de cateva sute de mii de locuitori," a precizat Alexandru Rafila, la emisiunea Marius Tuca Show.