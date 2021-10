Alexandru Rafila, despre obligativitatea certificatului verde la munca: "Este prost scris"

Alexandru Rafila sustine ca acest certificat verde creeaza "discriminari intre diferite categorii sociale" si impune plata pentru testare in cazul unor angajati care nu doresc sa se vaccineze.„Proiectul de lege a avut două tipuri de amendamente. Unele au venit din partea coaliției majoritare PNL-USR-UDMR, un amendament din partea PSD, care a fost respins. E un proiect care a fost prost scris. El creează mai multe probleme decât generează soluții, pentru că face câteva lucruri care sunt inacceptabile, creează discriminări între diferite categorii sociale, impune, de exemplu, plata testelor de către personalul medical, cei care nu doresc încă să se vaccineze, și lucrul ăsta nu cred că este suportabil de către sistemul medical în momentul de față. De aceea noi am și propus un moratoriu.Vă dau exemplul sistemului medical pentru că sistemul medical, care are încă 20% personal nevaccinat, adică 40.000 de persoane, nu își permite să se dispenseze în acest moment de 40.000 de lucrători. Mi se pare absolut intolerabil și lucrul ăsta nu putem să-l acceptăm. Una este să folosim acest certificat verde încât să creștem siguranța în zona sănătății publice, în ceea ce privește reducerea transmiterii șamd și altceva e să venim cu un proiect coercitiv într-un moment de tensiune maximă care devine inaplicabil și care a ajuns într-o dezbatere din Senat din punctul meu de vedere care l-ar duce în derizoriu.Acest proiect trebuie pregătit și noi exact asta facem în momentul de față. Încercăm să găsim cea mai bună soluție încât să trecem peste criza de sănătate publică, având și sprijin pentru măsurile pe care le propunem sau cu care vin diversele organizații care vin la această întâlnire. Cred că asta este calea normală într-o situație de criză.Eu nu mă opun certificatului verde. Este un document care a fost aprobat în Parlamentul European pentru circulația cetățenilor între statele membre și poate fi folosit într-o anumită măsură pentru anumite tipuri de activități ca să limiteze transmiterea”, a spus Alexandru Rafila, la sediul PSD.