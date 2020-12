Alexandru Rafila: Dupa alegeri s-ar putea sa asistam la masuri mult mai severe

„Multi dintre cei care au negat existenta virusului s-au imbolnavit, unii au si murit. Măsurile sunt cerute de situatia epidemiologica, cei care spun ca nu introduc oi măsuri se hazardează. În ultima saptamana s-a testat extrem de putin. Consecinta s-ar putea sa aiba un rasunet foarte mare in saptamanile urmatoare. Azi am avut 200 de decese, in conditiile in care au fost raportate mai putine cazuri. Undeva, ceva, nu se leaga. Daca nu-i identificam pe cei infectati , consecintele vor fi grave.Daca in aceasta perioada nu facem ce trebuie, dupa alegeri s-ar putea sa asistam la masuri mult mai severe”, a spus Alexandru Rafila la România Tv