Alexandru Rafila indeamna romanii sa isi procure cat mai repede pastilele de iodura de potasiu

Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a indemnat romanii, in special pe cei cu varsta de pana in 40 de ani, sa isi procure cat mai repede pastilele de iodura de potasiu cat mai repede. Sfatul ministrului vine in contextul în care rușii au bombardat centrala nucleară de la Zaporojie, aflată la doar câteva sute de kilometri de România.„Îndemn pe toată lumea, toate persoanele de până la 40 de ani, să se prezinte cât mai repede la medicul de familie de la care trebuie să primească prescripția pentru pastilele de iodură de potasiu”, a declarat Akexandru Rafila.„Este un sistem perfect funcțional. Este important ca oamenii să apeleze la sistemul pe care noi am reușit să îl punem la punct”, a adăugat ministrul.Medicul a atras atenția că este posibil ca, pe măsură ce lucrurile se tensionează în Ucraina, cererea de pastile de iodură de potasiu să crească. ”Dar medicii de familie trebuie să elibereze prescripţie acestor pacienţi care au dreptul să primească micro-comprimatele de iodură de potasiu”, a mai spus ministrul.