Alexandru Rafila: "Ne asteptam sa avem o crestere mai rapida a cazurilor de terapie intensiva si a mortalitatii"

Aceasta crestere va fi cauzata de numarul mare de persoane infectate din ultima perioada, care la inceput nu au nevoie de terapie intensiva, dar pe parcurs ce boala evolueaza se vor transforma in cazuri grave si respectiv deces.Potrivit lui Alexandru Rafila 5% din pacientii diagnosticati cu noul coronavirus dezvolta o forma grava a bolii si au nevoie de terapie intensiva.„E un decalaj intre cresterea numarului de cazuri noi si cresterea numarului de cazuri de terapie intensiva si de mortalitate. Pentru ca un om care se imbolnaveste nu intra de a doua zi la ATI, boala se agraveaza in timp. In urmatoarele saptamani ne asteptam sa avem o crestere mai rapida a cazurilor de terapie intensiva si a mortalitatii. Daca am 1.200 de cazuri zilnic, ecoul acestor cazuri se intregistreaza dupa o perioada”, a explicat Alexandru Rafila, potrivit digi24.ro .Acesta a mai precizat ca sistemul sanitar trebuie sa fie pregatit pentru aceasta evolutie, care este predictibila.