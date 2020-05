Alexandru Rafila: Nu stim cifra reala a numarului de cazuri de coronavirus

Medicul crede ca au fost de zece ori mai multe cazuri de infectare, pentru ca multi romani au trecut prin boala fara sa aiba simptome."Este adevarat ca nu stim cifra reala a numarului de cazuri pentru ca sunt foarte multe persoane care au trecut prin boala fara sa fie simptomatice, nu au stiut ca au boala sau au avut simptome extrem de nespecifice care nu i-au facut sa se prezinte la medic. In Franta sunt 200.000 de cazuri confirmate, iar studiul de seroprevalenta mi-a aratat ca sunt 6% dintre francezi, adica 3,6 milioane de persoane. Asta inseamna ca, intre numarul de cazuri diagnosticate si numarul de persoane care au trecut prin boala este o diferenta de 18 ori. Si la gripa de intampla asa. Nu se intampla numai la aceasta boala. Numarul de gripa diagnosticata este mult, mult mai mic decat numarul real de gripa.Este o realitate, nu avem cum sa o schimbam si este bine ca este asa.Nici nu avem mult, avem 12.000 de cazuri diagnosticate si, probabil, ca au fost de 10 ori mai multe, dar, raportat la populatia Romaniei, 120.000 o sa vedeti ca este un procent extrem de redus. Din cauza asta nu cred ca in Romania am avut o circulatie extrem de intensa a virusului," a declarat Alexandru Rafila la Digi 24.Medicul a vorbit si despre faptul ca vaccinul BCG primit la nastere i-ar feri pe copii de infectarea cu coronavirus. "Nu avem o explicatie in momentul de fata. A fost un studiu care nu s-a finalizat, cum ca aici copiii primesc vaccinul BCG la nastere, care induce un anumit timp de imunitate. Nu avem o explicatie," a adaugat Alexandru Rafila.