Alexandru Rafila: Romania este pe primul loc in UE la numarul de infectari

Romania este pe primul loc in UE la numarul de infectari. Alexandru Rafila atrage atentia ca rate de infectare este de 10-12%, cea mai mare din Uniunea Europeana.“Avem o rata de infectare de 10%-12%, duminica este exceptia care confirma regula, pentru ca duminica nu se fac teste pentru persoane care pleaca in vacanta. Duminica trecuta am avut o rata de aproape 11%. Rata de 5%-6% este data de o situatie cand peste 40%-45% sunt persoane care se testeaza benevol. In randul acestora avem sub 1 la 1000 proportia de infectati, deci practic noi suntem intre 10% si 12% rata de teste pozitive la persoanele de pe lista INSP. Oamenii trebuie sa inteleaga ca este vorba de o situatie serioasa, nu dramatica, si cel mai important este cum comunicam, cum explicam romanilor masurile care trebuie respectate”, a precizat profesorul Rafila pentru Mediafax.ro.