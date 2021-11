Alimentul care se va scumpi enorm chiar inainte de Craciun. Multi romani vor renunta la el

Daca in anii trecuti in Romania se taiau aproximativ 1 milion de porci, estimarile arata o scadere uriasa in 2021, având în vedre că sunt active 585 de focare de pestă, care afectează aproape 400.000 de porci.„Dacă ai rude la ţară care cresc porci în gospodărie, te poţi baza pe ele. Altfel, situaţia din fermele comerciale e sumbră. În ultimele două luni au dispărut multe ferme mari şi, mai ales, ferme de reproducţie.Au căzut ferme care produceau porci pentru Crăciun. Din datele de săptămâna trecută, suntem la cel mai jos nivel cu tăierile de porci din România, iar importurile cresc.Nu ştiu până unde putem merge, însă e cea mai neagră perioadă pentru carnea de porc, cel puţin din ultimii 20 de ani“, a declarat pentru Ziarul Financiar Ioan Ladoşi, preşedinte al Asociaţiei Producătorilor de Carne de Porc din România .