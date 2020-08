Alocatie copii 2020: schimbari importante

Motivul: lipsa surselor de finantare care sa sustina dublarea imediata. Cu cat creste efectiv alocatia copiilor din Romania, de cand vor primi mai multi bani si un ghid complet despre alocatie copii, gasesti in articolul urmator.Incepand cu 1 august 2020, statul va plati alocatie copii in valoare de 185 de lei pentru minorii cu varste intre 2 si 18 ani, conform unei hotarari de guvern privind dublarea etapizata a alocatiilor de stat pentru copii.Prima alocatie majorata va fi virata in septembrie 2020.Pentru perioada 2021-2022 sunt prevazute cate doua majorari pe an, in lunile ianuarie si iulie, ce vor fi facute din oficiu, pana la concurenta sumei de 300 de lei pe luna pentru minorii cu varsta intre 2 si 18 ani si de 600 de lei pentru cei din grupa de varsta 0-2 ani.Dublarea alocatiilor ar fi trebuit sa fie acordata integral de la 1 august 2020, insa Guvernul nu a gasit surse de finantare pentru aceasta masura, astfel ca s-a optat pentru un plan in trepte.Afla mai mult despre alocatie copii 2020