Alocatiile ar putea fi dublate mai devreme de luna august

Acest lucru ar putea fi posibil deoarece senatorii doresc sa voteze dublarea alocatiilor astfel incat cresterea sa nu se mai amane pana in luna august 2020.Dupa ce Legea dublarii alocatiilor pentru copii a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, Guvernul a decis prin ordonanta ca cei mici vor primi mai multi bani abia din luna august 2020, dupa revizuirea bugetara.Proiectul de lege pentru aprobarea ordonantei de urgenta, actul care a amanat dublarea alocatiilor copiilor, a fost propus recent pentru respingere la Senat. Totusi, ordonanta ar trebui respinsa inclusiv de catre deputati, pentru ca alocatiile sa se dubleze mai repede.In acest caz, alocatiile vor fi in cuantum de:- 600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;- 300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;- 600 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.Spre sfarsitul anului trecut, a aparut legea potrivit careia incepand cu 1 ianuarie 2020, alocatiile copiilor se majoreaza in fiecare an cu 100% din rata medie anuala a inflatiei.Sursa: avocatnet.ro