Alocatiile ar putea fi inlocuite cu vouchere

"Legea (alocatiilor n.r.) a fost amanata pentru ca legea a venit fara surse de finantare. A trecut prin Parlament, a fost un amendament aruncat in ultimul moment, fara sursa de finantare. Vom gasi surse pentru cresterea alocatiilor de la 1 august 2020”, spune Florin Citu."Propunerea domnului premier (de introducere a voucherelor n.r.) este una interesanta. Este un sistem folosit in SUA care incearca sa se asigure ca banii nu vor fi folositi de parinti in alte scopuri si vor fi directionati in educatie, sanatate, etc. E un sistem folosit si in SUA si in Finlanda si este unul de succes”, explica ministrul demis al Finantelor.Florin Citu precizeaza insa ca nu a fost luata inca o decizie in acest sens si ca ministrul Muncii ar putea oferi mai multe detalii.„Este o varianta pe care eu as sustine-o, daca ar fi sa mergem in aceasta decizie (...) Vrem sa ne asiguram ca acei bani se duc in beneficiul copiilor si nu in alte scopuri", a mentionat ministrul demis al Finantelor.