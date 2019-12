Alocatiile copiilor ar putea fi din nou majorate de la 1 ianuarie

Un proiect de lege prevede o noua marire, de cel putin 50%. Astfel, alocatiile copiilor vor fi majorate in fiecare an, in functie de rata inflatiei, incepand din luna ianuarie 2020. "Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, incepand cu data de 1 ianuarie 2020," se arata in legea promulgata de presedintele Romaniei in urma cu trei saptamani.- 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;- 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani, precum si pentru tinerii care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza cursurile invatamantului liceal sau profesional, organizate in conditiile legii, pana la terminarea acestora;- 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.