Alocatiile copiilor se vor dubla din 2020

Legea urmeaza sa intre la vot in plenul Camerei Deputatilor care este for decizional, informeaza Digi24. Astfel, deputatii au modificat OUG 9/2019 pentru modificarea si completarea Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru modificarea art.58 alin (1) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.In acest caz, alocatiile vor fi in cuantum de: a) 600 de lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap;b) 300 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 18 ani;c) 600 de lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 si 18 ani, in cazul copilului cu handicap.Parlamentarii au votat, la inceputul lui februarie, cresterea alocatiilor pentru copii in 2019 de la 84 la 150 de lei. Majorarea alocatiei a intrat in vigoare la 1 martie 2019.