Alocatiile copiilor se vor majora, dupa ce bugetul a fost promulgat

In aceste conditii, copiii vor primi alocatiile majorate de la 1 aprilie. Poiectului de aprobare a OUG 9/2019, arata ca alocatiile vor fi marite din luna urmatoare celei in care se adopta bugetul de stat pe anul in curs.Astfel, copiii de pana la doi ani vor primi cate 300 de lei pe luna, fata de 200 de lei cat era alocatia pana in prezent, iar cei de pana la 18 ani vor primi 150 de lei pe luna, fata de 84 de lei cat primeau pana acum.Pentru plata acestor alocatii, bugetul Ministerului Muncii a fost suplimentat cu peste 2,1 milioane de lei.