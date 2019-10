Initiativa legislativa vizeaza completarea art. 3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, in sensul introducerii unei norme privind majorarea valorii alocatiei cu indicele anual de inflatie, pentru a mentine cuantumul acesteia la aceeasi valoare de piata.„Cuantumul alocatiei de stat pentru copii se majoreaza anual cu 100% din rata medie anuala a inflatiei, incepând cu data de 1 ianuarie 2020”, prevede proiectul. Proiectul a fost initiat de mai multi parlamentari PNL si a fost respins, anterior, de Senat. Camera Deputatilor este for decizional.

Alocatiile copiilor vor creste in fiecare an incepand cu 2020

