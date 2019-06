Amalia Nastase a slabit 20 de kilograme in 3 luni

“Am slăbit cu un regim, trebuie să-ţi faci analize înainte şi mergi la doctorul Constantin Stan, unde primeşti un regim cu nişte prafuri de băut, pe care le iei dimineaţa şi seara, iar la prânz poţi să mânânci carne sau ce vrei tu. Am slăbit 20 de kilograme în 80 de zile, acum am 75 de când am început acest tratament şi mai am de dat jos încă 15. Am fost pe la diverse emisiuni de televiziune şi am povestit ce am făcut exact”, a declarat Amalia Nastase citata de click.ro.„Dimineaţa mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. Ca gustare, am un măr, ceea ce este viaţă, pentru că eu, o lună de zile, n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine, carne şi peşte. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie. La prânz, am 80 de grame de carne cu 200 de grame de salată. Ţi le măsori o dată şi după aceea îţi dai seama care este cantitatea. Eu nu mănânc carne de pui pentru că e cam greu să găseşti carne de pui fără tot felul de chestii şi atunci mănânc de vită, de viţel, chiar şi de porc. Orice peşte, somon, în primul rând, fructe de mare. Dimineaţa beau cafea cu unt de cocos, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. Poţi să pui stevia. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiţi de ovăz sau ou, somon afumat şi 200 de grame de legume”, a adăugat Amalia Năstase.Înainte de a bifa aceste rezultate spectaculoase, ea era total nemulţumită de felul în care arăta: ”Totul a început acum patru ani. Era a treia sarcină şi metabolismul meu mi-a făcut cadou 30 de kilograme pe care mi le-a lăsat ca pe nişte pietre de moară. Am încercat diverse diete, dar efortul era mult mai mare decât numărul de kilograme pierdute. Iar cu fiecare dietă nereuşită, foamea venită din frustrare era şi mai mare. Doctorii la care mergeam îmi spuneau fie că “aia e, vârsta, nu aveţi ce să faceţi ca să fiţi ca înainte”, a declarat Amalia Năstase.