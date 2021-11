Amenda uriasa pentru Altex, inainte de Black Friday. Greseala pentru care ANPC a aplicat sanctiuni imense

Comisoarii ANPC au propus suspendarea activitatii pana la incetarea practicii comerciale incorecte. „Astfel, in data de 9 noiembrie, prin acesarea site-ului www.altex.ro, comisarii ANPC au constatat faptul ca operatorul economic promova produse ca fiind la reducere de pret, fara a aplica reducerile din pretul de referinta (cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus).Echipele de control ANPC au depistat peste 1.000 de produse cu abateri de pret, afisate pe site. Reprezentantii Altex au afirmat, cu ocazia discutiilor pe acesta tema, ca ei nu pot fi corecti intr-o piata in care nimeni nu e”, a anuntat ANPC, potrivit stirileprotv.ro.