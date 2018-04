Amenzi uriase pentru cei care se opun alaptarii in public

Senatul a adoptat o noua lege prin care se prevede acest lucru. Astfel, evacuarea mamicilor care alaptaeaza in spatii publice va fi sanctionata cu amenda cuprinsa intre 100 si 2.000 lei. Propunerea legislativa va fi dezbatuta de Camera Deputatilor, for decizional in acest caz.Initiativa legislativa apartine mai multor parlamentari de la PNL si USR. Potrivit proiectului constituie sanctiune evacuarea dintr-un spatiu public a unei mame care are dreptul de a se afla in acel spatiu si care alapteaza un copil de pana la 24 de luni, interzicerea in orice mod a alaptarii in spatii publice a unui copil de pana la 24 de luni, refuzul furnizarii de servicii unei persoane care alapteaza un copil de pana la 24 de luni, in conditiile in care persoana are dreptul de a beneficia de serviciul respectiv.Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de 100 – 500 lei daca fapta este savarsita de catre o persoana fizica si cu amenda contraventionala de la 1.000 la 2.000 de lei daca fapta este savarsita de o persoana juridica sau de catre o entitate inregistrata la Registrul Comertului, se arata in propunerea legislativa amendata de Senat. In ultima vreme au fost relatate cazuri in care mame au fost date afara din hoteluri sau restaurante sau li s-a refuzat acordarea unor servicii in spatii publice pentru ca isi alăptau copilul.