Amenzile date in timpul starii de urgenta, neconstitutionale. Este decizia CCR

Amenzile date in timpul starii de urgenta pentru incalcarea ordonantelor sunt neconstitutionale. Curtea Constitutionala a admis sesizarea facuta de Avocatul Poporului in ceea ce priveste aceste amenzi.Astfel, potrivit acestei decizii cele 300 de mii de amenzi nu mai au temei legal, iar banii trebuie restituiti.Avocatul Poporului i-a convins pe judecătorii Curţii Constituţionale că ordonanţa 34, care a mărit amenzile pentru încălcarea regulilor impuse de starea de urgenţă, este neconstituţională.Nicăieri nu sunt definite contravenţiile ca atare. Doar se spune că trebuie să ne conformăm. Dar să ne conformăm cui? Ordonanţele alea militare nu sunt lege ca să impună contravenţii.Amenzile minime au crescut de 20 de ori: de la 100 la 2.000 de lei pentru persoanele fizice. Ne-a făcut cumva să fim pe locul intâi în Europa. Nicio altă ţară, membră a Uniunii Europene, nu are sancţiuni atât de mari pentru astfel de contravenţii.În cele 7 săptămâni de stare de urgenţă peste 300.000 de persoane au fost sancţionate pentru că nu ar fi respectat restricţiile de circulaţie. Suma totală depăşeşte 130 de milioane de euro. Fiecare persoană oprită de poliţişti şi amendaţi trebuie însă să ajungă în instanţă. Trebuie să facă o contestaţie, pentru că doar judecător le poate anula amenda si îi poate scăpa de plată în baza acestei decizii a CCR, a declaratOrice proces intentat pentru recuperarea banilor sau anularea amenzilor este ca şi câştigat, spun avocaţii, iar Executivul ar trebui să restituie de bună voie banii.Decizia CCR nu anulează automat amenzile date. Ele trebuie contestate în instanță de către cei care au fost amendați, a declarat Augustin Zegrean, fost președinte CCR, la Digi24.