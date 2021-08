Ancheta de amploare in Timisoara. Ce vor pati medici care au eliberat certificate covid false

Mai multi medici de familie sunt banuiti ca au eliberat certificate covid false. Se pare ca medicii deschid fiolele cu vaccin si, in loc sa inoculeze serul pacientului, acesta il arunca la gunoi sau in chiuveta. Apoi le elibereaza pacientilor certificat de vaccinare.Suspiciuni de frauda sunt si in judetul Alba.Politia a deschis dosar penal in rem pentru fals intelectual si zadarnicirea combaterii bolilor. Medicii neaga insa acuzatiile sustinand ca au vaccinat pacientii, in general cu o singura doza.Ba mai mult, in mediul online au aparut anunturi prin care cetatenilor li se promite un certificat de vaccinare in urma unei vaccinari false. Totul pentru suma de 100 de lei.Asta in contextul in care Ministerul Sanatatii doreste sa le ofere persoanelor care se vaccineaza tichete de masa in valoare de 7 milioane de euro. Astfel, o persoana care se vaccineaza complet ar urma sa primeasca tichete de masa in valoarea de 100 de lei.