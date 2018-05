Anchetatorii au descoperit ADN-ul criminalului fetitei de 5 ani de la Baia Mare

Criminalul este in libertate de aproape doua saptamani. Abia ieri anchetatorii au reusit sa stabileasca ADN-ul criminalului. Acestia au probele prelevate cu alte zeci de mii de ADN-uri pe care le au in sistem, fosti recidivisti.Se pare insa ca agresorul nu este ingregistrat in nicio baza de date a politiei. El nu este recidivist, de aceea politia mai are inca nevoie de probe si timp pentru a afla cine este criminalul., au declarat surse judiciare pentru libertatea.ro