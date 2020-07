Anda Adam divorteaza!

Anda Adam si sotul sau, Sorin, sunt in prag de divort. Potrivit impact.ro, divortul ar urma sa fie pronuntat luna viitoare. Zvonuri despre separarea celor doi au aparut inca de acum cateva luni, insa Anda a negat atunci ca ar avea probleme in casnicie.“Toata lumea se cearta, mai ales in perioada asta de autoizolare. Nu am cum sa intru in detalii despre ce s-a scris. Mereu am fost un om care si-a asumat lucruri si nu s-a ascuns. Nu am de ce sa ma feresc. Atunci cand eu am sa pun pe retelele de socializare ca am divortat, atunci chiar am facut-o. Nu o sa vin niciodata sa dau detalii despre viata mea intima. Nu imi place sa imi spal rufele in public. Ca sa concluzionez, am sa anunt pe social media atunci cand eu si sotul meu nu vom mai forma un cuplu. Toata lumea se cearta, mai ales in perioada asta de autoizolare”, marturisea Anda Adam in urma cu ceva vreme.Cu toate acestea, potrivit impact.ro, Anda Adam si sotul sau Sorin Nicolaescu nu ar mai forma un cuplu si au decis sa mai locuiasca impreuna o perioada, de dragul fiicei lor. Divortul ar urma sa fie pronuntat luna viitoare, la un notar, scrie impact.ro.“S-au despartit, nu mai formeaza un cuplu. Locuiesc in aceeasi casa de dragul fiicei lor, insa nu mai exista apropiere fizica intre ei. Luna viitoare vor divorta la notar si tot atunci, Sorin se va muta din locuinta Andei.Au stabilit deja detalii despre pensie alimentara, custodie, despre cum vor imparti afacerea cu imobiliarele pe care au deschis-o amandoi. Ea priveste totul cu destul de multa detasare, probabil ca a si trecut in viata asta prin cumpene care au calit-o. Sorin, in schimb, pare foarte afectat, sufera mult si a facut tot posibilul ca relatia lor sa functioneze.Fiica lor nu stie inca, insa vor trebui sa ii explice de ce mami si tati nu mai locuiesc impreuna, mai ales ca fata este maricica. Vor ramane, cu siguranta, in relatii bune de dragul fiicei lor, insa sanse de impacare nu prea mai exista. S-au spus prea multe acolo, s-au aruncat cuvinte grele”, au precizat surse din anturajul celor doi.