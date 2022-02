Anda Adam, rasfatata la maxim de noul iubit! A primit un cadou in valoare de 50.000 de euro

Anda Adam trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii sale. Chiar daca a trecut recent printr-un divort, artista pare ca si-a gasit linistea si fericirea in bratele noului sau partener, care o rasfata la maxim.Recent, artista a fost surprinsa de partenerul sau de viata cu un cadou superb, in valoare de 50.000 de euro. Mai exact, este vorba despre un inel cu diamant in forma de lacrima., a dezvăluit o apropiată a celor doi pentru Click!.