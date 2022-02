Andra a slabit 7 kilograme in doua luni. La ce greutate ajunsese artista: "In pandemie am mancat foarte mult"

Andra s-a ingrasat enorm in perioada pandemiei, insa in urma cu doua luni a decis sa slabeasca. A luat aceasta hotarare dupa ce a observat ca sora ei a pierdut foarte mult in greutate dupa ce a tinut o dieta. Imediat i-a urmat si ea exemplul, iar in doua luni a dat jos 7 kilograme. Ajunsese sa cantareasca 70 de kilograme.„Trebuie să mărturisesc, m-a vizitat una dintre surorile mele exact înainte de 1 Decembrie. Am văzut că, în momentul acela, slăbise vreo 6-7 kilograme. Am zis că, dacă ea poate, și eu pot. Așa că, de la 1 Decembrie m-am apucat să țin o dietă, vorba vine dietă, pentru că nu este vreun regim special. Practic, am înjumătățit mâncarea pe care o consumam într-o zi”, a explicat Andra, în emisiunea „La Măruță”.„În pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu, după 20 de ani de carieră, să-mi permit să mănânc orice vreau. Nu mai ardeam caloriile în concerte. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70. S-au tot văzut și, la un moment dat, am simțit că trebuia să fac asta. Azi de dimineață aveam 63,5 kg. Sper să fie tot în scădere și să ajung la kg dorite”, a completat artista.Fanii au observat si ei de-a lungul ultimilor doi ani ca artista s-a ingrasat, iar majoritatea credeau ca este insarcinata.„Chiar îmi doresc să nu mai zică lumea că sunt gravidă, fără ca eu să fiu. Dacă vreodată se va întâmpla, atunci e binevenit. Acum nu pot să spun că am în plan acest lucru, întrucât am și fată, și băiat, deci am tot ce am visat. Nu ne-am propus să mărim familia. E greu, cumva, să stau mereu să explic că nu sunt însărcinată”, a mai spus Andra atunci.