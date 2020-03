Andra doneaza 20.000 de euro Institutului "Matei Bals"

Banii vor ajunge maine in contul fundatiei spitalului. Andra a decis sa faca aceasta donatie dupa ce medicii s-au plans de lipsuri la locul de munca."Siguranta este pe primul loc. Trebuie sa fim precauti. Mi se face inima cat un purice de fiecare data cand aflu ca s-a umflat numarul pacientilor. Clar, nu suntem pe deplin pregatiti si mi-e teama ca va fi un efort colosal sa putem face fata unui numar mare de imbolnaviri. Vreau sa-i felicit pe doctori, pe asistente, intreg personalul spitalelor. Fac eforturi sa izoleze si sa trateze acest virus inspaimantator. Am vazut cateva postari ale unor cadre medicale care se afla in prima linie de lupta cu virusul, m-au emotionat. Sper sa treaca acesta perioada in care trebuie sa stam acasa. Dar asa e mai sanatos. Prin acest act personal incerc sa ajut spitalele romanesti. Inevitabil va fi bine este mesajul meu pentru toti cei bolnavi', a declarat Andra, pentru viva.ro.Sursa foto: TV Mania