Andreea Balan, un nou mesaj pentru George Burcea

Dupa mai multe certuri, chiar pe retelele de socializare, intre cei doi nu mai exista cale de impacare. Lucru confirmat chiar de cantareata, care s-a destainuit fanilor sai."Trecand patru luni nu se mai poate rezolva. Nu se mai poate repara mai nimic si nu cred ca am putea sa fim ca inainte ca si familie. Acum este important ca fiecare sa-si indeplineasca rolul, eu de mama si el cat se poate de tata si sa vina sa le vada pe fete," a marturisit Andreea Balan pe canalul sau de YouTube.Artista i-a transmis si un mesaj cu subinteles fostului sot, prin intermediul unei piese care se numeste "Am crezut in basme"."O piesa de suflet despre mine, despre iubire si despre basme 📽 #AmCrezutInBasme #newvideo," a scris Andreea Balan pe Instagram.Andreea Balan si George Burcea au doua fetite, Ella si Clara, ramase in grija mamei.