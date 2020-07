Andreea Esca, infectata cu coronavirus? Primele detalii despre starea vedetei

Potrivit huff.ro , Andreea Esca ar fi internata intr-o clinica privata din Bucuresti si ar fi pazita de o armata de garzi de corp. Mai mult, potrivit aceleiasi surse, se pare ca vedeta Pro TV ar avea o forma usoara de COVID-19.Andreea Esca a participat la lansarea unui complex hoteliei din Olimp si nu ar fi respectat restrictiile impuse de autoritati. Petrecerea ar fi avut un numar de invitati peste cel permis in aceste vremuri de restrictii.Vedeta ar fi fost filmata la eveniment fara masca, alaturi de alti artisti printre care si Delia Matache.PRO TV intensifica masurile impotriva transmiterii COVID-19! In cursul acestei saptamani, cativa angajati au fost confirmati, din pacate, ca fiind infectati cu COVID-19. Colegii nostri urmeaza cu strictete recomandarile autoritatilor si ale specialistilor.Intreaga echipa care a intrat in contact direct sau indirect a fost si este in continuare testata. De asemenea, au fost luate masuri suplimentare celor deja existente in PRO TV. Intregul sediu, studiourile si masinile companiei au fost dezinfectate imediat dupa aceste confirmari, aditional fata de dezinfectiile profesionale care aveau deja loc zilnic in incinta companiei din luna martie.Inca dinaintea declararii starii de urgenta, in sediul si platourile PRO TV au fost impuse masuri stricte de siguranta, suplimentare celor prevazute de autoritatile statului. Astfel, peste 50% dintre angajati lucreaza de acasa, iar echipele care continua sa vina la sediu sau platouri lucreaza in schimburi. Fiecare departament este dotat cu solutii de dezinfectare, echipament de protectie, lampi UV, precum si folii nanoseptice pe manerele usilorVom continua sa respectam cu strictete masurile autoritatilor si cele impuse in reglementarile companiei. Le dorim colegilor nostri multa sanatate.Sursa foto: cancan.ro