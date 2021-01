Andreea Marin, la cura de slabire dupa sarbatori. Ce dieta tie

"Mâine vă dau aici poze și rețeta pâinicii de dietă făcută fără făină tradițională, o bunătate! O poți transforma și în prăjitură dacă nu pui semințele și condimentele pentru pâine, ci îndulcitor ul din ștevie și eventual cacao, după dorința fiecăruia.Eu fac un experiment acum indicat de medicul meu, nu mănânc deloc, absolut deloc făinoase ( pâine, paste, cartofi, etc), nici dulciuri cu zahăr sau sucuri carbogazoase. Dar mănânc orice în rest, pește, brânzeturi, carne cine vrea poate mânca, unt, smântână, legume, verdețuri, etc.’ , a mai scris Andreea Marin.Pâinica promisa de dietă! E mai gălbioară, pentru că e gătită cu ouă, și e gata în doar 5 minute! Evită făina tradițională, e o variantă gustoasă de pâine făcută in casă atunci când vrei să ții o dietă fără făinoase, carbohidrați (fără pâine, paste, orez, cartofi).Așadar:65g făină de migdale ( cam 3 linguri cu vârf, o găsești online sau la Plafar)2 ouă întregi2 linguri de unt topito linguriță mică de praf de coptsare după gusteu adaug, așa cum vedeți și în fotografia 2, diverse semințe și condimente : chimion, ceapă uscată, praf de usturoi, semințe de in și susan, piper.când vrei să iasă un desert fără zahăr în loc de pâine, înlocuiești sarea și condimentele de mai sus cu picături de ștevie pentru îndulcire (cea mai bună variantă de înlocuire a zahărului, mai indicată decât siropul de agave), poți pune dacă vrei și puțină cacao sau mai bine pudră de roșcove. Amesteci totul intr-un vas mai înalt, de pildă un bol de sticlă, și îl bagi la microunde cam 3 minute, doar atât! Aluatul crește și se coace, dacă vrei poți sa mai adaugi apoi 30 de secunde, depinde cât vrei sa iasă de rumenită pâinea.E tare gustoasă și în dieta mea pot mânca dacă vreau și carne, pește, fructe de mare, brânză, smântână, pot pune unt pe pâine, compensând cu grăsimi bune lipsa carbohidraților. Adaug mereu salate, legume, supe, ciorbe, ceai. Evit doar ce conține carbohidrați rafinati și zahăr, inclusiv fructele prea bogate în zaharuri, în rest am libertate, dar nu pot mânca oricum mult, organismul se reglează tare bine și nu îmi cere prea mult. Eu evit băuturile carbogazoase, nu beau cafea oricum, deși ea e permisă, e posibil și un pahar de vin, însă nu e opțiunea mea acum.Mișcare în aer liber, caut să fie jumătate de oră zilnic, excepții doar rar, când chiar nu pot dintr-o cauza bine motivată. Seara mănânc cel mai târziu cu 4 ore înainte de culcare și las spațiu între mese câteva ore, minim 3.Sunt și alte detalii în dietă, nu doar aceste principii generale, dar care sunt specifice fiecărui om în parte, de aceea am făcut întâi analizele de sânge cerute de nutritionista mea, @Alina Spinean, care mi-a personalizat dieta în funcție de preferințele mele. Pofta mare!", a scris Andreea Marin pe Facebook.„Am deja o săptămână, corpul a reacționat după 3 zile tare frumos așa cum mi-a spus nutriționist, am urmat cu sfințenie sfaturile ei, când ma apuc de o treabă, nu o fac pe jumătate. Nu sufăr deloc de poftă, ma ajută mult pâinea specială care se gătește în 5 minute, practic nu simt ca am o restricție astfel. Prepari si bagi compoziția la microunde, nici măcar la cuptorul tradițional. O bunătate! Iar mișcarea ajută considerabil, chiar dacă nu fac decât jumătate de oră, nu e un mare efort. Beau și ceaiul cu care m-am obișnuit, cât pot de mult, e bine că e gustos.’, le-a mai transmis ea fanilor săi de pe rețelele de socializare.