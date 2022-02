Angajatii care vor lucra 4 zile pe saptamana, fara sa le fie reduse salariile. Unde a fost luata aceasta decizie

Angajatii belgieni vor putea lucra 10 ore pe zi in loc de 8 si vor putea beneficia astfel de 3 zile libere in weekend. De asemenea, isi vor putea schimba programul in fiecare saptamana, pentru a-si usura mai mult activitatile din viata privata.Totusi, companiile vor putea refuza cererea angajaților pentru a restrânge săptămâna de lucru, timp în care aceștia vor lucra același număr de ore ca și până acum, dar vor trebui să își justifice decizia.Prim-ministrul Belgiei, Alexander De Croo, a spus că obiectivul reformelor din piața muncii este să creeze o economie mai dinamică și mai productivă. De Croo a spus că țara sa nu oferă același grad de dinamism precum alte state. „După doi ani dificili, piața muncii a evoluat. Prin acest acord, stabilim punctul de referință a unei economii performante.”