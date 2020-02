Angajatii cu copii mici vor beneficia de program flexibil la munca

Noua lege a fost aprobata in luna august 2019 si urmeaza sa fie implementata in toate statele membre UE pana in august 2020."Echilibrul dintre viata profesionala si cea privata ramane insa o provocare considerabila pentru multi parinti si lucratori care au responsabilitati de ingrijire, in special din cauza prevalentei in crestere a programului de lucru prelungit si a orelor de lucru in schimbare, care are un impact negativ asupra ocuparii fortei de munca in randul femeilor. Un factor major care contribuie la subreprezentarea femeilor pe piata muncii este dificultatea de a gasi un echilibru intre obligatiile profesionale si cele familiale. Atunci cand au copii, femeile lucreaza, de obicei, mai putine ore in locuri de munca remunerate si petrec mai mult timp indeplinind responsabilitati de ingrijire neremunerate. Faptul de a avea o ruda bolnava sau aflata in ingrijire s-a dovedit, de asemenea, ca are un impact negativ asupra ocuparii fortei de munca in randul femeilor, unele femei iesind complet de pe piata muncii", se arata in textul Directivei europene cu nr. 1.158/2019.Legea privind programul flexibil este o masura ce are ca scop incurajarea parintilor sa ramana in campul muncii. Pentru a beneficia de un program flexibil, angajatii trebuie sa faca o cerere catre superiori in care sa specifice nevoile lor: de la alegerea timpului de inceput si de sfarsit al programului, la munca de acasa sau o combinatie intre munca la birou si cea in afara biroului."In acest scop si avand in vedere nevoile lucratorilor, acestia au dreptul de a solicita formule flexibile de lucru in scopul de a-si adapta modurile de lucru, inclusiv prin utilizarea, acolo unde este posibil, a unor formule de munca la distanta, a unor programe de lucru flexibile sau a unei reduceri a timpului de lucru pentru acordarea de ingrijiri", arata directiva.Zilele lucratoare la care se face trimitere se refera la programul de lucru cu norma intreaga, astfel cum este definit de statul membru in cauza.