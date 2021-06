Anunt important despre cea de-a doua doza de vaccin anti-covid. Ce a transmis Pfizer

Compania farmaceutica Pfizer faca studii amanuntite pentru a afla daca va fi nevoie de administrarea unei a treia doze de vaccin in contexul in care coronavirusul are acum noi mutatii, foarte periculoase, printre aceste numarandu-se varianta Delta sau Kappa.Noile tulpini sunt foarte contagioase, iar expertii fac cercetari pentru a afla daca vaccinurile create pana acum sunt eficiente si in fata acestora sau va fi nevoie de protectie suplimentara.În momentul de față este în desfășurare un studiu legat de tulpina indiană a virusului, mai exact varianta Delta.Sergio Rodriguez a mai adăugat că se desfășoară evaluări și în ceea ce privește serul deja existent împotriva COVID-19, care se menține la o imunizare de 90% chiar și șase luni de la administrare, potrivit agenţiei EFE Valeriu Gheorghita a atras atentia ca varianta Delta ar pute deveni predominanta in Romania in urmatoarea perioada, iar cazurile de infectii s-ar putea inmulti.„Tulpina Delta este adaptată dintre toate cele patru variante virale de îngrijorare, așa cum sunt ele clasificate de OMS. Faptul că se transmite mult mai repede cu circa 60% mai mult față de tulpină Alfa britanică care la rândul ei era cu 50% mai contagioasă, mai ușor transmisibilă decât turbină inițială descoperită în Wuhan arată ca acest virus se răspândește cu ușurință în rândul populației și cu precădere în rândul celor nevaccinați care nu au imunitate în momentul de față.Tocmai de aceea, în momentul în care aceasta tulpină generează un număr mult mai mare de cazuri și, în mod natural rata bazală de reproducere a cazurilor dacă pentru tulpină inițial era de 2,5, pentru tulpina Delta se estimează în jur de 4,5, ceea ce înseamnă că o persoană pozitivă poate să genereze alte patru sau cinci cazuri secundare în urma contactului", a declarat Valeriu Gheorghiţă, pentru un post de televiziune.