Anuntul lui Klaus Iohannis dupa ce s-a inregistrat un record de imbolnaviri cu noul coronavirus

Dupa aceasta raportare, presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut o conferinta de presa pentru a atrage din nou atentia populatiei, dar si autoritatilor.”Nu este momentul să lăsăm garda jos!”Președintele Klaus Iohannis a declarat că suntem deja din martie în plină epidemie, pandemie și până acum câteva săptămâni lucrurile au mers bine, am trecut prin starea de urgență în care s-au luat măsuri dure și autoritățile au reacționat eficient și s-a ținut evoluția epidemiei sub control.”Este a doua lună în care avem stare de alertă şi lucrurile nu au evoluat aşa cum ne-am fi dorit. În acest context revin la ce am mai spus şi anume răspunderea partajată între autorităţi şi cetăţeni. A fost o perioad dificilă şi ar fi păcat să dăm cu piciorul rezultatelor obţinute până acum. Măsurile care trebuiesc luate sunt simple, masca distanțarea socială şi spălatul pe mâini. Pe de altă parte trebuie să fim atenţi la ce ne spun unii şi alţii fiindcă în această perioadă în loc să fim toţi de aceeaşi parte, politicienii să sprijine guvernul, vedem că sunt unii care exploatează electoral pandemia.Este o cale eronată şi vreau să mă adresez acestora şi să le spun că suntem într-o situaţie complicată şi că este momentul să lăsăm divergențele politice şi să ne concentrăm pe ce avem de făcut. Solicit Parlamentului României să ia în dezbatere în regim de urgenţă legea care stabilește carantina şi izolarea, pentru că este foarte importantă în această perioadă. Nu este momentul să lăsăm garda jos şi trebuie să spun că împreună am parcurs această perioadă. Hai să facem un efort şi să continuăm pentru că este în joc viaţa noastră a tuturora, nu vorbim de politică, de opţiuni personale, ci de o boală care a rămas în societate", a declarat Iohannis.