Anuntul RAR! Ce tipuri de cauciucuri nu vor mai putea folosi soferii pe timp de iarna! Amenzile sunt uriase

Medicul Valeriu Gheorghita a venit cu noi explicatii despre cea de-a treia doza de vaccin, care a inceput sa fie administrata si in Romania incepand cu 28 septembrie. Seful campaniei de vaccinare a explicat ce beneficii poate avea doza booster si ce protectie ofera in fata tulpinii Delta.

Duminica va avea loc prima extragere la Loteria Vaccinarii, care a fi difuzata in direct la TVR 1, la ora 20.50. Peste 518.186 persoane vaccinate cu doza completă s-au înscris pentru prima extragere. „Duminică, 3 octombrie va avea loc prima extragere

Vesti triste pentru persoanele nevaccinate! Raed Arafat, seful DSU, a anuntat ce masuri vor intra in vigoare in localitatile in care rata de incidenta va depasi 6 cazuri la mia de locuitori. Astfel, conform noilor masuri, persoanele nevaccinate nu vor mai avea voie sa participe la nunti, botezuri,