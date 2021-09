Anyta Cooking, un brand de succes lansat de antreprenoarea din Romania care si-a inceput viata de la zero

“Dumnezeu lucrează minunat în viața oamenilor!” - este convingerea Anei, cea care se află astăzi în spatele brandului de succes Anyta Cooking.Anyta, așa cum o știe comunitatea ei foarte numeroasă de pe rețelele de socializare, se bucură astăzi de un succes pe care nu și l-a imaginat vreodată. Dar în spatele brandului Anyta Cooking stă multă pasiune, dragostea pentru mâncarea bună și multă muncă, dar și o viață marcată de copilăria nefericită într-o familie în care violența era mai mereu prezentă din cauza unui tată alcoolic și certat cu divinitatea.Tot Dumnezeu este cel căruia Anyta îi datorează acum faptul că are o relație excelentă cu tatăl său. După ani de rugăciune, post și reîntoarcerea acestuia cu fața către Cel de Sus.- o copilarie tumultoasă și o tinerețe marcată de o luptă istovitoare cu cancerul limfatic, pe care l-a învins la 35 de ani. Astăzi, îndrăgită Anyta care gătește torturi delicioase, prăjituri care îți lasă gura apă și cele mai minunate preparate tradiționale românești este o femeie puternică, încrezătoare și cu multe planuri de viitor. Copilăria ei, atunci când nu aveau ce să mănânce și împreună cu frații ei erau terorizați de violențele tatălui lor, nu prevestea însă acest succes nebănuit pe care proiectul Anyta Cooking îl are astăzi.Anyta nu se ascunde să povestească ororile prin care a trecut atunci când era mică, dar de fiecare dată privește cu recunoștință și iubire spre cer, mulțumind divinității că astăzi este un om fericit și împlinit. Pentru că doar atunci când pacea se așterne în viață și în suflet, poți realiza lucruri mărețe.Încurajată de un soț iubitor și dornică să construiască ceva măreț, Anyta se poate mândri astăzi cu realizările sale impresionate:Secretul din spatele succesului este aparent simplu. Pasiunea pentru a găti cu drag pentru familie transpusă pe un canal video și pe rețelele de socializare sub forma unor video rețete care au ajuns imediat la publicul vizat, gospodinele dornice să încerce rețele delicioase care ies de fiecare dată foarte bune. Dar oricât de simplu pare, în spate sunt ore de muncă, timp departe de copii, lecții de învățat, nerăbdare, uneori temeri. Și o doză infinită de credință în divinitate, cea în mâinile căreia Anyta și-a pus întreaga viață încă de când era doar un copil.Cei care urmăresc constant rețelele Anytei s-au convins cu cât de multă dăruire face tot ceea ce face. De la minunatele rețete pe care le împărtășește comunității sale, până la faptul că este mereu în mijlocul celor care o urmăresc. Se implică în discuții, răspunde la mesaje, vine cu soluții și are grijă că lucrurile în jurul brandului său pe care l-a construit cu atât de multă pasiune să fie în deplină armonie. Dar înainte de a se dedica acestui proiect, Anyta este în primul rând mamă și soție. Cei trei copiii ai săi și soțul ei sunt motivația îndrăgitei food-vloggerițe să meargă mai departe, să fie creativă, să își dorească mai mult și mai mult. Să fie cea mai bună versiune a sa. Din dragoste pentru copiii săi a ales să se mute în Spania în urmă cu câțiva ani, sperând la o viață mai bună. Dovadă că visurile se împlinesc atunci când crezi cu tărie în ele.Acest devotament al mamei care mută munții din loc sau alege să se mute la mii de kilometri depărtare de locurile natale doar pentru ca puilor săi să le fie mai bine, Anyta l-a moștenit de la mama sa. Cea care i-a fost model în copilăria zbuciumată. O femeie simplă, care a îndurat umilințe și bătăi, dar care prin credința puternică în Dumnezeu a reușit să aducă liniștea în familia sa, să își aducă soțul pe calea cea bună și să le ofere copiilor ei un trai mai bun.Plecarea Anytei în Spania nu a fost o decizie ușoară, mai ales că o perioada a fost nevoită să stea departe de copiii ei. Începuturile au fost grele și dacă astăzi, Anyta Cooking are mii de prieteni virtuali, în urmă cu câțiva ani, Anyta dintr-un sat de lângă Tg. Mureș nu avea nimic. Nici oameni pe care să se poată sprijini, nici bani și nici foarte multe speranțe. Dar pentru că nimic nu este întâmplător și așa cum îi place Anytei să spună: “Dumnezeu face minuni în viața oamenilor”, a început să lucreze într-un restaurant cu 2 stele Michelin. Mai întâi a spălat vase, apoi când a decis să plece i s-a propus să rămână ca ospătar. Acesta a fost de altfel și momentul în care Anyta a realizat cât de mult îi place să petreacă timp în bucătărie gătind. Acesta a fost poate momentul când lucrurile în viața ei au început să capete sens. Și totul în jurul pasiunii pentru bucătărie! Din aceasta pasiune a rezultat cel mai mare magazin online cu produse și materii prime de cofetărie cu peste 5000 de produse anytacooking.ro care ajuta mii de gospodine în a crea cele mai frumoase creații dulci.Soțul său a fost cel care a impulsionat-o să își ducă pasiunea pentru gătit la un alt nivel. Astăzi formează împreună o echipă minunată, ea fiind cea care se ocupă de rețete și creierul în ceea ce privește conținutul care se publică pe canalele sale, iar soțul său se implică în tot ceea ce înseamnă editare și alte detalii tehnice. Rigoarea și atenția la cele mai mici detalii le ghidează munca, indiferent de ce au de făcut, pentru că doar așa au certitudinea că lucrurile ies bine.Anytei îi place foarte mult să gătească, dar are o slăbiciune pentru dulciuri. Atunci când intri pe paginile sale de Facebook, Instagram sau pe Youtube ai senzația că pășești într-un ținut de poveste, din care nu vrei să mai pleci. Dorul de țară și-l potolește de fiecare dată gătind ceva tradițional, cum doar în România poți mânca, dar nu dă înapoi nici din a pregăti mâncărurile specifice țării care a adoptat-o cu atât de mult drag sau alte preparate din diferite colțuri ale lumii.Cum poți să construiești un brand de succes de la zero? Înainte să îți spui că este imposibil sau că șansele sunt foarte mici, lasă povestea Anytei de la Anyta Cooking să te inspire. Dacă există un secret al succesului pe care Anyta nu se ferește să îl împartă este credința puternică în Dumnezeu și în faptul că indiferent cât de grele sunt bătăliile pe care le ai de dus, EL are grijă. Nimic nu îți poate aduce o mai mare împlinire decât aprecierea celor din jur, fie că sunt cei dragi din familie, ori comunitatea de oameni minunați care îți este alături zi de zi.