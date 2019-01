Apa Nova, prima reactie dupa ce s-a spus ca apa de la robinet este poluata si nu ar trebui consumata

Reprezentantii Apa Nova declara insa ca apa de la robinet este potabila si ca au folosit doar o canitate mai mare de clor pentru curatarea apei. Motivul: calitatea ei s-a depreciat in ultima perioada din cauza zapezii topite care a ajuns in raurile Damboviaa si Arges. Efectele, precum mirosul neplacut sau culoarea, vor disparea in cursul zilei de astazi, promit reprezentanaii companiei.„Ca urmare a topirii bruste a depunerilor de gheata si zapada, cu efect de spalare a suprafetelor atinse, s-a produs o incarcare mai mare a raurilor Arges si Dambovita. Deprecierea temporara a calitatii apei raurilor a fost compensata prin masuri de tratare. Niciun parametru de calitate al apei potabile produse nu a depasit limita legala. in plus, pe langa monitorizarea online (continua 24h/24) in puncte strategice ale sistemului de alimentare cu apa potabila, se efectueaza zilnic analize de probe prelevate din reaea. Rezultatele nu indica depasiri ale valorilor parametrilor de calitate a apei potabile. Ultimele analize au fost efectuate astazi, 30 ianuarie 2019. Efectul mirosului de clor rezidual resimtit de consumatori este in scadere inca din data de 29.01.2019 si va disparea in dupa amiaza zilei de astazi', au declarat reprezentantii Apa Nova pentru libertatea.ro