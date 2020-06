Apar 11 noi tipuri de salarii minime, in functie de studii

Angajatii care au studii superioare finalizate si care si-au luat doctoratul in activitatea pe care o desfasoara vor trebui platiti cucel puțin 4.460 de lei brut.Cele 11 salarii minine vor fi diferentiate in functie de mai multe criterii: functia, postul ocupat, de exemplu.In prezent exista trei salarii minime (salariul minim pentru cei fără studii superioare, pentru cei cu studii superioare și pentru cei din construcții). În funcție de pregătirea pe care o are angajatul, cuantumul salariului brut lunar se stabileşte prin aplicarea unui coeficient raportat la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată (2.230 de lei). Coeficientul pornește de la valoarea de 1, pentru muncitorii necalificați și ajunge până la valoarea 2, pentru cei care au doctorat.Astfel, un muncitor necalificat este plătit cu valoarea salariului minim brut - 2.230 de lei, cel care are școala profesională sau studii superioare va fi plătit cu 2.676 de lei, în timp ce un angajat care are studii superioare și o diplomă de masterat va ajunge la un salariu brut de cel puțin 4.014 lei.Sursa: digi24.ro