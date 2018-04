Apartamente si case moderne de vanzare in nordul Bucurestiului

Când ești în căutarea unei case sau a unui apartament într-un ansamblu rezidențial din București , cu siguranță ești atent să îndeplinească lista ta de criterii esențiale. Căutările nu sunt niciodată ușoare și ești atent să nu îți scape nici un detaliu sau nici un potențial ansamblu.Tocmai de aceea, vrem să îți spunem astăzi câteva detalii esențiale despre un ansamblu rezidențial ce se situează în nordul capitalei: Catted Residence. Aici găsești atât vile, cât și apartamente de vânzare. În total, există 43 de case și un bloc cu 30 de apartamente. Indiferent de ce variantă alegi, vei vedea că stilul arhitectural și modul în care a fost gândit cartierul corespunde nevoilor actuale, de la spații verzi, la locuri de parcare pentru fiecare proprietar.Ai căutat apartamente în Băneasa sau Pipera și nu ai găsit ce-ți doreai? Nu e totul pierdut. Să începem cu cele două tipuri de apartamente:Când aștepți de mult un loc doar al tău, un apartament spațios de două camere e ideal. În Catted, apartamentele de două camere au suprafața utilă de 67 mp, sunt luminoase, aerisite, ai locuri special gândite pentru depozitare, iar suprafața per încăpere se prezintă astfel: living de 23 mp, dormitor de 14 mp, bucătărie de 10 mp, baie și logie de 4,5 mp fiecare.Dacă mutarea într-un apartament nou înseamnă nevoia de un upgrade, apartamentul de trei camere din Catted are 84 mp pentru visele tale actuale și viitoare. Ai un living, două dormitoare, bucătărie pe care o poți lăsa închisă sau deschisă dacă preferi ca aceasta să comunice direct cu livingul. Ce e foarte important pentru orele tale de relaxare este spațiul reprezentat de logie - aici ai unda liberă la creativitate - orice te face pe tine să te relaxezi după o zi de muncă, poate prinde viață aici.Dacă te uiti mai degrabă după case de vânzare în Pipera sau Băneasa, în ansamblul rezidențial Catted ai trei tipuri de case, fiecare cu grădină proprie și două locuri de parcare în fața casei. După cum îți spuneam - complexul a fost gândit pentru nevoile actuale ale unui om care alege să stea în București, dar apreciază liniștea, confortul și apropierea de natură. Dezvoltatorul le-a bifat pe toate, dar și multe alte detalii ce țin de construcție, materiale folosite. Iată ce trebuie să știi despre fiecare tip de vilă din complex:Vila AChiar dacă e cea mai mică dintre cele trei, vila a e perfectă fie că ai sau nu copii, căci are 4 dormitoare spațioase și 4 băi, așa că nimeni nu trebuie să își aștepte rândul dimineața, când toți sunt pe fugă. Livingul are 30 mp, iar vila A dispune de 50 mp de grădină, loc în care să îți plantezi florile preferate și să îți amenajezi după bunul plac.Vila BVila B ajunge la o suprafață construită de 288 mp, iar grădina este dublă față de cea găsită la vilele de tip a. În 100 mp de spațiu verde ai loc și pentru flori, și pentru spațiul de joacă al copiilor, și pentru grătar. De asemenea, vila de tip B are un living de 35 mp pe care îl poți extinde cu încă 10 mp, iar numărul dormitoarelor este 5 - atâtea spații pentru planurile tale!Vila CCea mai mare dintre cele trei tipuri de vile din cartierul Catted, vila C are o suprafață construită de 310 mp. Din punct de vedere al împărțirii spațiilor, vila C este similară cu vila C, iar diferența dintre cele două e marcată de 40 mp suplimentari de terase. Îți imaginezi ce frumos trebuie să fie să îți bei cafeaua aici?Când descoperi dezvoltatori imobiliari care oferă case și vile la cele mai înalte standarde europene în București, nu poți decât să te bucuri și să te gândești cu optimism la o viață într-un astfel de cartier - verde, liniștit, aproape de punctele tale de interes, dar și de natură.