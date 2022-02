Apelul facut de Volodimir Zelenski catre Europa. Ce a cerut de urgenta presedintele ucrainean

„Soldații noștri nu luptă doar pentru țara noastră, luptă pentru toată Europa. Pentru toți copiii din Europa. Suntem recunoscători partenerilor că sunt alături de noi, dar scopul nostru e să fim alături de toți europenii și cel mai important, să fim la egalitate. Sunt sigur că asta este corect, sunt sigur că asta am meritat. Sunt sigur că este posibil”, a spus el într-un mesaj televizat.„Când am candidat la președinție, am spus că fiecare dintre noi este președinte. Pentru că toți suntem responsabili pentru starea noastră. Pentru frumoasa noastră Ucraina. Și acum s-a întâmplat ca fiecare dintre noi să fie un luptător. Și sunt încrezător că fiecare dintre noi va câștiga”, a mai spus președintele ucrainean.El a avut un mesaj și pentru militarii ruși care participă la invazia în Ucraina: „Părăsiți tehnica militară și plecați, nu credeți în ce vă spun comandanții voștri, pur și simplu plecați”.