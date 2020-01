Astazi are loc prima eclipsa de luna din 2020

Eclipsa de luna va atinge faza maxima la ora 22.10. Eclipsele sunt fenomene astromonice care poarta cu ele si numeroase semnificatii si traditii. Iata cateva dintre acestea:Majoritatea superstitiilor legate de eclipsa au legatura cu fertilitatea. Se spune ca femeile insarcinate trebuie sa poarte ceva rosu pe parcursul acestui eveniment pentru a tine departe de ele spiritele rele si pentru a-si proteja sarcina de probleme.De asemenea, in timpul eclipselor, femeile insarcinata nu trebuie sa isi atinga burta pentru micutul sa nu se nasca cu semne. Potrivit traditiei, in timpul eclipselor este bine sa faci o fapta buna pentru ca va avea un efect de zece ori mai mare in viitor. În mai multe țări din lume, femeile sunt închise în casă. Se crede că lumina eclipsei de Lună le va însemna.O altă superstiție spune căpentru că riști să devii lunatic. Cu toate aceste interdicții extistă și o superstiție frumoasă. Se spune că cine se săruta în timpul eclipsei va rămâne cu acea persoană pentru tot restul vieții.