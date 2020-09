Astazi este Sfanta Ana: ce nu este bine sa faci!

Sfantul Ioachim, fiul lui Barpatir, era din neamul regelui David, caruia Dumnezeu i-a randuit ca Mantuitorul sa se nasca din urmasii lui. Sfanta Ana era fiica lui Matan. Din partea tatalui ei, era din tribul lui Levi, iar dinspre mama sa, era din tribul lui Iuda, scrie calendar-ortodox.ro.Prin post si rugaciune, dar mai ales prin randuiala lui Dumnezeu, ei au avut un copil la batranete, pe Fecioara Maria, Prea Sfanta Nascatoarea de Dumnezeu.Sfantul Ioachim a murit la ani dupa ce au avut copila, in varsta de 80 de ani, dupa aducerea si intrarea fiicei lui in Templul de la Ierusalim.Sfanta Ana a murit in varsta de 70 de ani, la doi ani dupa sfantul Ioachim, ani pe care i-a petrecut in Templu cu fiica ei, scrie libertatea.ro.Sfintii Ioachim si Ana sunt adesea invocati in rugaciuni de cuplurile care nu reusesc sa aiba copii.1. Nu ai voie sa speli haine pentru ca se considera o lipsa de respect fata de mama Sfintei Fecioare Maria. Femeile care spala cu mana pe 9 septembrie pot saraci, spun superstitiile de la tara.2. Este ziua in care e bine sa cumperi un cadou, cat de mic posibil, unui copilas din familie sau propriului copil, intru cinstirea Sfintei Ana. Sfanta Ana este protectoarea celor mici si a femeilor insarcinate.3. Femeile insarcinate care intra in biserica in aceasta zi vor avea o sarcina usoara, spun batranii din Moldova.4. Nu ai voie sa iti superi parintii, iar daca esti parinte, nu ai voie sa iti necajesti copilul azi. Daca faci asta, relatia voastra se va raci pentru tot restul vietii.