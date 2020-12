AstraZeneca anunta primul vaccin anti-Covid obtinut prin tehnologia clasica, cu eficienta de 100% impotriva formelor grave

Intre vaccinul produs de AstraZeneca si cele elaborate de BioNTech/Pfizer și Moderna exista diferente majore. AstraZeneca a mers pe tehnologia clasica, de virus inactivat, si nu se nu se bazează pe tehnologia mRNAm, de care se tem foarte multe persoane.Vaccinul AstraZeneca a fost obținut pe calea clasica de peste 100 de ani. Este un virus inactivat sau puternic slăbit. Odată introdus în organism, acesta nu este capabil să infecteze omul, dar declanșează răspunsul imunitar.O alta diferenta intre vaccinul creat de AstraZeneva si cele realizate de BioNTech/Pfizer și Moderna este pretul. Vaccinul AstraZeneca este cu mult mai ieftin decât cele BioNTech/Pfizer și Moderna. BioNTech/Pfizer vând in SUA 100 de milioane de doze de vaccin la prețul de 19,5 dolari doza. Astfel, pretul celor doua doze necesare pentru imunizare este de 39 de dolari (31,6 euro).Vaccinul AstraZeneca, obținut prin metoda clasică, costă circa 5 dolari doza, deci doua doze vor costa 10 dolari (8,1 euro).”Credem că am găsit formula câştigătoare şi felul în care să ajungem la o eficacitate care, prin două doze, să fie la fel de mare ca a celorlalte” vaccinuri împotriva covid-19, anunţă directorul general Pascal Soriot în Sunday Times. Vaccinul AstraZeneca asigură o ”protecţie de 100%” împotriva tuturor formelor grave de Covid-19, dă asigurări Pascal Soriot.In plus, vaccinul Oxford/AstraZeneca nu are nevoie să fie păstrat la o temperatură atât de scăzută ca cel al Pfizer/BioNTech, de exemplu, de minus 70 de grade Celsius. Acest lucru uşurează o vaccinare la scară mare.