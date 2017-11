Atac sangeros in SUA. Teroristul, fost sofer Uber

Conform CNN, surse din Poliţia din New York afirmă că acţiunea a fost intenţionată. Suspectul in atacul de la New York soldat cu moartea a opt persoane si cu ranirea altor 11, uzbekul Sayfullo Habibullaevic Saipov, era casatorit, avea doi copii, lucra pentru Uber si locuia in prezent in New Jersey, scrie The Guardian.Uber a confirmat ca barbatul trecuse de verificarile pentru a putea deveni unul dintre soferii sai si a anuntat ca i s-a blocat accesul la aplicatie. De asemenea, compania a spus ca a luat legatura cu echipa care investigheaza atacul de la New York, pentru a furniza toate datele necesare, declarandu-se totodata oripilata de acest atac.