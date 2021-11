Austria va intra in lockdown de luni. Vaccinarea anticovid va deveni obligatorie. Masuri dure in toata Europa

Totodata, in Austria vaccinarea anticovid va deveni obligatorie din luna februarie a anului viitor. Măsuri și restricții dure față de nevaccinați vor fi instituite în mai multe țări europene. Lockdownul in Austria va dura 20 de zile, dar scolile vor ramane deschise. De asemenea, oficialii austrieci recomanda administrarea celei de-a treia doze pentru toti cetatenii.Cele mai afectate landuri austriece de epidemia de COVID-19, Salzburg şi Austria Superioară au anunțat joi că vor să impună un lockdown pentru întreaga populaţie, nu doar pentru cei nevaccinaţi.Un lockdown pentru persoanele nevaccinate este deja în vigoare de luni în toată ţara, iar posibile măsuri suplimentare la nivel naţional ar putea fi decise vineri într-o discuţie între guvernul federal şi autorităţile landurilor.Joi, numărul de cazuri noi de infectare a ajuns la 15.145, un nou record, iar rata de incidenţă pe şapte zile a fost de 989 la 100.000 de locuitori. Vârful celui mai mare val anterior de infectări a fost de 9.586 de cazuri acum un an, când ţara a intrat în lockdown total.Austria are o rată de vaccinare de circa 66%, una din cele mai scăzute din Europa Occidentală.